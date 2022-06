Scalda schrikt van tweede slachtoffer in zaak tegen oud-docent (66)

Aanleiding is de rechtszaak, die gisteren in Middelburg diende tegen een voormalig docent van de school. De 66-jarige M.S. wordt ervan verdacht dat hij als mentor twee leerlingen onder druk zette en dwong om onder meer seksueel getinte foto's en video's van zichzelf te maken.

In een brief aan de leerlingen en een bericht op de website schrijft Scalda dat het ‘absoluut onacceptabel is wat de twee leerlingen in hun getuigenverklaringen hebben beschreven’. Beide jonge vrouwen kregen opdrachten van hun mentor, die dreigde dat hun studie in gevaar kwam als ze er geen gehoor aan gaven.

Geschrokken dat er meer slachtoffers zijn

Over het verhaal van één van de slachtoffers was de schoolleiding op de hoogte en dat leidde in 2019 tot het vertrek van S. ,,Waar we ook erg van geschrokken zijn, is dat tijdens de zitting bleek dat er sprake was van een tweede slachtoffer‘’, staat er in de brief. Met haar hoopt de schoolleiding alsnog nog in gesprek te gaan.

Scalda doet er volgens de leiding alles aan dat het schoolklimaat veilig is. ‘Daar werken we samen iedere dag aan. Waar we daarin – ongewild – zijn tekortgeschoten, bieden we onze oprechte excuses aan.’

De leiding vraagt leerlingen zich te melden als ze te maken krijgen met ongewenst, grensoverschrijdend gedrag. ‘Praat er met iemand over: een mentor, coach, collega of leidinggevende. Meld je bij een van onze interne vertrouwenspersonen. Zij helpen je zeker verder, vertrouwelijk en in overleg met jou.’

De volledige brief van Scalda is te vinden via deze link.