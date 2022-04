Sas van Gent eet borsjt voor Oekraïne: ‘Van deze bietensoep wil ik het recept wel’

Anna ‘Anja’ Kovtun (37) uit Charkov en Katerina ‘Katja’ Sokolova (33) met haar zevenjarig zoontje uit Kiev zijn gevlucht uit Oekraïne en verblijven nu al vier maanden bij de familie Allonsius in Sas van Gent. Omdat ze graag iets willen doen voor hun vaderland, hielden ze in het helemaal in blauw en geel versierde Sasse Café De Rijnvaart zondag een benefietmiddag. Een deel van de drankverkoop gaat naar Oekraïne. Als dank kregen de bezoekers een kom zelfgemaakte borsjt, yoghurt en boterhammen met vet spek. Veel stamgasten begonnen maar voorzichtig aan de knalrode soep, maar zelfs diegenen met de langste tanden moesten toegeven: ,,Dit is eigenlijk best heel erg lekker.”