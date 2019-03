Sanne Pronk uit Sas van Gent grijpt naast winst Holland's Got Talent

In totaal streden acht finalisten om de cheque van 50.000 euro. De 20-jarige Sasse was als een na laatste aan de beurt en zong ‘Mijn Droom’ uit de musical Les Misérables, het nummer waarmee de tot dan toe volstrekt onbekende Susan Boyle tien jaar geleden ook enorme en wereldwijde furore maakte in de Britse versie van het tv-programma. Jury en publiek waren, net als in de vorige ronden, onder de indruk van Sanne. Jurylid Chantal Janzen was zelfs ontroerd. Zij noemde het optreden ‘heel puur, heel echt’. ,,Ik hoop zo dat jouw droom uitkomt, maar daar heb ik geen enkele twijfel over.”