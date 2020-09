Sanne leert Zeeuws-Vlaams voor Netflix-serie Undercover: ‘Het is als een muziekstuk instuderen’

Bij Jota in Oostburg staat de deur altijd open, ‘je hoeft niet over je problemen te praten, maar het kan wel’

13:42 OOSTBURG - Een kop warme champignonsoep dient als gespreksstarter in ontmoetingscentrum Jota in Oostburg. Mensen die leven in armoede of eenzaamheid luchten er hun hart en laten hun problemen even thuis. Jota bestaat volgende week vijf jaar. ,,Ons werk wordt steeds belangrijker.”