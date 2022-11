Sandra H.: ‘Ik was in paniek en ik leefde in een andere wereld’

Aan de dood van Ichelle van de Velde (29) ging volgens verdachte Sandra H. (46) een discussie vooraf, die volledig escaleerde. ,,Ichelle gaf mij een duw, waarna ik viel. Daarna duwde ik Ichelle in de rug en viel ze met haar hoofd tegen de verwarming. Ze raakte bewusteloos en ademde niet meer. Ik was in paniek, alles was zwart voor mijn ogen. Toen heb ik haar keel zachtjes dichtgeknepen.’’

Het drama voltrok zich op 15 december toen Ichelle bij Sandra op bezoek ging in H’winkel in Oostburg.

In de Middelburgse rechtbank wordt H. op dit moment aan de tand gevoeld door de rechter en vertelt ze met horten en stoten wat er die dag gebeurde, voor zover de Belgische zich dat zegt te kunnen herinneren. H. verklaarde dat ze een ruzie met Ichelle had, omdat die vond dat H. zich te veel met haar bemoeide.

Een getuige heeft verklaard dat ze op de fatale dag nog in de winkel van H. kwam en daar met haar sprak. De getuige zei te horen dat achterin de zaak gekreun te horen was, een geluid dat leek op iemand die bijkwam uit een slaap. H. ontkent dat er die dag nog iemand anders in de winkel is geweest. Volgens de getuige had ze op die dag spullen in H's winkel gekocht, maar ook dat ontkende ze.

De rechter schetste dinsdag hoe Sandra en Ichelle elkaar hadden leren kennen en dat hun vriendschap steeds intiemer werd, waarbij ook een trio besproken werd tussen Ichelle, Sandra en haar ex Felix Mortelmans. Ichelle en Felix werden vervolgens verliefd op elkaar.

,,Ik wilde haar behoeden voor Felix, omdat ik hetzelfde zag gebeuren wat mij is overkomen’’, zei H, die vertelde dat ze een slecht huwelijk met hem achter de rug had.

In de rechtbank ging het uitgebreid over de 15de december waarop Ichelle naar H’s winkel kwam. H. kon zich daarvan nog wel veel herinneren, maar niet alles, zei ze tegen de officier van justitie. Wat Ichelle zo triggerde om de eerste duw te geven? ,,Geen idee.” Ze wist wel dat Ichelle een duw gaf waardoor ze zelf ten val kwam en haar pink verwondde. Vervolgens stond H. op en gaf Ichelle een duw in de rug terug. Vervolgens viel Ichelle met haar hoofd op de hoek van de verwarming en verloor ze het bewustzijn. ,,Ik was in paniek en alles was zwart voor mijn ogen. Ik heb toen haar keel zachtjes dichtgeknepen.”

Omdat H. stiekem gefilmd had hoe Ichelle haar telefoon ontgrendelde, was het voor H. haar mogelijk om na haar dood sms-berichten te sturen naar familie en vrienden. Daarmee creëerde ze een dwaalspoor. Sandra koos er niet voor om alarm te slaan en 112 te bellen ook in de acht weken erna stapte ze niet naar de politie. ,,Ik was in paniek en ik leefde in een andere wereld.’’

Op video's, die in de rechtbank werden getoond is te zien hoe Sandra H. via een virtual reality-bril terugkeerde naar de plaats delict in Oostburg. Ze vertelde hoe Ichelle erbij zat en uiteindelijk op de grond lag.

De moordzaak trekt veel aandacht van media, zowel regionaal als landelijk. Ook vanuit België zijn journalisten naar de rechtbank in Middelburg gekomen. De zaak is ook te volgen via een livestream.

Lees alle verhalen over de zaak-Ichelle in het dossier.

De PZC doet verslag via Twitter: