Salar spuit champagne als water, maar alleen voor de show: ‘Ik leef heel sober’

Bij strandpa­vil­joen Puur weten ze wat Bar Goed doormaakt na brand: ‘Er komt zoveel op je af’

10:23 GROEDE - ,,Oh jongens”, dacht Frank de Reu toen hij las dat Bar Goed bij Perkpolder was afgebrand. Hij werd in één klap terug in de tijd geslingerd. Frank maakte in 2018 hetzelfde mee met strandpaviljoen Puur in Groede en weet wat de eigenaren doormaken. ,,Er komt op dat moment zoveel op je af.”