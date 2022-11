Salar Azimi wilde Iran aanmoedigen in Qatar, maar komt niet verder dan Schiphol

,,Ik heb hier geen woorden voor. Dit slaat toch helemaal nergens op?”, zegt hij verbijsterd. Azimi wilde per se naar Qatar vliegen, omdat hij oorspronkelijk is afkomstig uit Iran en Amerika als de aartsvijand geldt .

Azimi leek voor de reis alles geregeld te hebben en had via keeper Andries Noppert ook tickets voor de wedstrijd van Nederland tegen Qatar weten te bemachtigen. Toch ging de reis niet door. De reden: het lukte hem niet om tijdig de app Hayya op zijn telefoon te krijgen. Qatar stelt die verplicht om het land binnen te komen, maar de vereiste goedkeuring om de app te gebruiken liet op zich wachten.

Daardoor miste Azimi meerdere vluchten. Samen met onder meer de waardeloos geworden hotelreserveringen betekent dat een flinke schadepost. ,,Dan heb je het over duizenden euro’s. Nu lig ik niet wakker van dat geld, maar het is toch absurd dat dit zomaar kan? Ik vind het ongelooflijk slecht. Wat een amateurisme.”

Mosterd na de maaltijd

Dinsdagochtend vroeg kon hij weinig anders dan concluderen dat hij niet op tijd in Qatar kon zijn. Na een paar uur slaap kreeg hij aan het begin van de middag bericht: het gebruik van de app bleek alsnog te zijn goedgekeurd. Voor Azimi is dat mosterd na de maaltijd.

Toen Iran en de Verenigde Staten elkaar op het WK van 1998 in Frankrijk troffen, was Azimi er wel bij. Hij was destijds vijftien jaar en verbleef toen in een asielzoekerscentrum in Nederland. Illegaal reisde hij naar Lyon om het duel bij te wonen.