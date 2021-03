Salar Azimi noemt inval en arrestatie levensgevaarlijk: ‘Ik ben al bedreigd uit Iraanse hoek’

Deze Zeeuwse vrouwen zijn altijd op hun hoede, want je weet maar nooit...

17:23 VLISSINGEN - De vrouw is een prooi en de straat is het jachtterrein. Dat is de gedachte achter de hashtag #ReclaimTheStreets, die sociale media domineert sinds bekend werd dat uitgerekend een politieagent de 33-jarige Sarah Everard uit Londen verkrachtte en vermoordde toen ze in de vroege avond van een vriendin naar huis liep. Maar ja, Londen is een wereldstad. Zeeland is toch een heel ander verhaal. Of niet? Drie Zeeuwse vrouwen vertellen hoe over hun straat-gevoel. ,,Bizar eigenlijk, dat het zo normaal is dat je er altijd rekening mee houdt.”