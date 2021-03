Salar Azimi kondigt persconferentie aan: ‘Journalisten mogen mij alles vragen’

VIDEO Minister Grapper­haus praat met bedrijven in Zeeland over drugssmok­kel en criminali­teit

13 maart COLIJNSPLAAT - Het had maar een paar druppels gescheeld of Nederland had afgelopen zomer bovenop de coronacrisis ook een officiële droogtecrisis gehad. Dat zei minister Ferd Grapperhaus, eindverantwoordelijke voor het crisismanagement, donderdag in Colijnsplaat tijdens een werkbezoek aan Zeeland.