Said Bouzambou zet na motorvakantie de knop om: ‘We willen ver komen in de Champions League’

Een eenvoudige opdracht is dat niet, met gastheer Titograd, Georgians Tbilisi uit Georgië en Europa FC uit Gibraltar als tegenstanders. ,,Het zijn allemaal lastige ploegen om tegen te spelen”, weet Bouzambou. Voor FC Eindhoven is het de eerste Europese campagne sinds 2015. ,,Toen ik twee jaar geleden bij de club kwam, hadden ze het al over Europees voetbal halen. Nu is het eindelijk zover.’’ De Brabantse club won afgelopen seizoen naast de landstitel ook de KNVB-beker. Dit seizoen wil FC Eindhoven dat succes graag herhalen én ver komen in Europa.