Said Bouzambou verlengt zijn contract bij FC Eindhoven tot 2025: ‘Het is een heel warme club’

Bouzambou, 33 jaar, is een belangrijke schakel in het team van FC Eindhoven. Afgelopen seizoen werd de Zeeuw topscorer van Nederland, maar bleef succes met de ploeg uit. Dit seizoen zijn de Eindhovenaren wel vol in de race voor eremetaal. Het team staat bovenaan in de eredivisie en speelt op 7 april in Rotterdam de bekerfinale tegen eerstedivisionist ZVV Ede.

Goalgetter Bouzambou heeft een belangrijk aandeel in dat succes. Hij maakte dit seizoen al 37 doelpunten in het blauw-witte shirt van FC Eindhoven. Zijn vizier is nu echter niet gericht op de topscorerstitel, zei hij vrijdagavond na het treffen met zijn oude club Groene Ster Vlissingen (8-1). Bouzambou, die één keer scoorde in dat duel, gaaf aan te hopen dat ploeggenoot Ayoub Boukhari bovenaan het doelpuntenklassement eindigt.

,,Ik heb het heel erg naar mijn zin bij FC Eindhoven’’, zegt Bouzambou, die deze maandag op weg is naar de training van zijn club. ,,Het is allemaal goed georganiseerd en het is een warme club. Bovendien speel ik in een heel goede ploeg. We doen volop mee om de prijzen. Daar heb ik al die kilometers graag voor over.’’