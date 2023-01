Ruzie? Zeeuws idee ‘Samen Recht Vinden’ helpt je en het kost je geen cent

Samen Recht Vinden is een Zeeuws idee en helpt mensen die een juridisch probleem hebben op een laagdrempelige manier. Het gaat om een proef, onder meer betaald door de Raad voor de Rechtsbijstand met als doel te bekijken hoe het Nederlandse rechtssysteem beter kan. En dat is geen overbodige luxe. ,,We weten door de toeslagenaffaire”, zegt directeur Nienke Slump, ,,hoe moeilijk het is voor mensen om recht te halen.” Wie hulp nodig heeft, kan terecht in de SRV-bus die door Zeeland rijdt, bij een bibliotheek of in een dorpshuis.