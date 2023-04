Ruud Pennings staat met RBC op drempel van titel

met video Toeristen ploffen ongevraagd neer op bankjes voor huizen in Zierikzee: ‘Hele families kijken ernaar met een verlekker­de blik’

Privé-bankjes aan de haven in Zierikzee worden massaal door toeristen gebruikt om even te gaan zitten of om een hapje te eten. Niet iedere bewoner is daarvan gediend. Er verschijnen verbodsbordjes, originele en strenge. ,,Vreemde bipsen zijn strafbaar.”