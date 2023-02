Rutte: slachtoffers 1953 herinneren ons aan kracht van water

,,Zeventig jaar geleden kwam het water. Voor veel inwoners van Zeeland en aangrenzende regio's in Zuid-Holland en Noord-Brabant voelt het als de dag van gisteren. Omdat zij een dierbaar familielid verloren. Of een goede vriend, buur of collega", schrijft Rutte op Twitter. "Vandaag herdenken wij de slachtoffers. Zij herinneren ons aan de verwoestende kracht van water en dat de strijd hiertegen nooit gestreden is.”

Quote De verhalen trekken ons de geschiede­nis in. En drukken ons met de neus op de actuali­teit; vertellen ons wat natuurge­weld met ons kan doen.” minister Mark Harbers, Infrastructuur en Waterstaat

Ieder verhaal dat wordt verteld door overlevenden of familieleden over de Watersnoodramp van 1953 in de zuidwestelijke delta is volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) ‘nu nog even relevant als zeventig jaar geleden.’ ,,Ze trekken ons de geschiedenis in. En drukken ons met de neus op de actualiteit; vertellen ons wat natuurgeweld met ons kan doen”, zei Harbers bij de nationale herdenking bij Ouwerkerk.

Hoe actueel dat is, blijkt volgens de minister ook uit het grote aantal kinderen dat vandaag in Ouwerkerk betrokken is bij de herdenking. Ze planten bloemen en meer dan tweehonderd leerlingen van basisscholen uit Schouwen-Duiveland en omliggende regio’s vormen tijdens het afsluitende symposium een levende dijk. Zo vragen ze aandacht voor hoogwaterbescherming in tijden van klimaatverandering. ,,En dat is terecht”, aldus Harbers in zijn toespraak bij de plechtigheid vanochtend. ,,Want de natuur zwijgt niet. Vroeger niet. Nu niet.”

Quote Hoe houden we onze dijken gezond als het heel lang droog blijft? minister Mark Harbers

Met de bouw van de Deltawerken heeft Nederland de wereld volgens de minister laten zien wat hier het antwoord op de Ramp was. Ook dat was van een historische omvang en bezorgde ons land internationaal een sterke reputatie op het gebied van kustverdediging en waterbeheer. Harbers: ,,Maar net als de scholieren hier vandaag, vragen wij ons af: wat vertelt de natuur ons vandaag? Hoe zit dat met de zeespiegelstijging? Zijn onze dijken hoog genoeg als het water stijgt? Hoe zit het met hitte en droogte? Hoe houden we onze dijken gezond als het heel lang droog blijft?”

Volledig scherm Kinderen leggen de laatste hand aan de bloemenzee bij het nationaal herdenkingsmonument Watersnoodramp 1953 aan de dijk bij Ouwerkerk. © Marieke Mandemaker

Klimaatontwikkelingen worden op de voet gevolgd. ,,We houden nauwkeurig bij wat nodig is om Nederland veilig te houden. Als de omstandigheden veranderen, passen we daar onze maatregelen op aan. Nederland is inmiddels de best beschermde delta van de wereld. Wij zijn er continu mee bezig. Het werk is nooit af. Sinds 1 februari 1953 zijn van continu alert, dat is nooit meer over gegaan.”

Dat zijn we verplicht aan de slachtoffers

De toewijding en motivatie waarmee in Nederland wordt gewerkt aan waterveiligheid, gebeurt volgens Harbers nog altijd met de 1836 slachtoffers uit 1953 in gedachten. ,,Voor nu en voor de generaties na ons. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar het is ook wat we alle slachtoffers van de Ramp en hun nabestaanden verplicht zijn.”