Ruit ingegooid met brandbom bij dierenkliniek Terneuzen

Breskens houdt een oogje op de kades, maar maakt zich nog geen zorgen

15 september BRESKENS - De gemeente Sluis laat onderzoeken hoe de kade van de Handelshaven er aan toe is. Goed is die niet, maar in Breskens vrezen ze nog geen toestanden als in Sas van Gent waar de Westkade in dreigde te storten.