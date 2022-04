Ruim baan voor de vrouwen: achttien handige meiden nemen de werkplaats van Leenhouts over

Het is op donderdagochtend druk én gezellig in de werkplaats van aannemingsbedrijf Leenhouts in Oostburg. Wie door een nevel van blauwe en gele spuitverf stapt, ziet maar liefst achttien meisjes die druk in de weer zijn. Met lijmen, timmeren, boren, verf spuiten en het plakken van sterren, hartjes en vlinders op hun zelfgemaakte pennendozen. De meiden uit groep 7 van basisschool Sint Bavo in Oostburg komen kennismaken met techniek.

Dat doen ze in het kader van de landelijke Girlsday. De dag is in het leven geroepen om meisjes van tien tot vijftien jaar kennis te laten maken met de bèta-sector, IT en techniek. Verschillende bedrijven openen voor een dag hun deuren en laten zien wat ze doen. Aannemingsbedrijf Leenhouts in Oostburg doet al jaren mee, Tonny Brugge is daar de drijvende kracht achter.