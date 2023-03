Roze Zaterdag Goes zoekt 15.000 euro om gat in begroting te dichten en festival gratis te houden

Beveiliging, ehbo, bewegwijzering en dan natuurlijk nog de activiteiten: het kost allemaal veel geld, aldus Tom de Koning. ,,We hebben al veel geld via sponsoren binnengehaald, maar we zijn er nog niet helemaal. Voor ons is belangrijk dat alle activiteiten gratis toegankelijk zijn", verklaart De Koning. De teller van de inzamelingsactie op Gofundme.com (sinds 24 februari online) stond dinsdag op 653 euro. De Koning: ,,We hebben nog even tot 17 juni. En ja, als we geld niet binnenhalen, zullen we het evenement minder kunnen aankleden en toch kosten moeten doorrekenen aan de bezoekers, bijvoorbeeld voor busvervoer en toiletgebruik.” Hoe dan ook gaat het programma dat nu gepland staat door. Dat omvat onder meer optredens van Gerard Joling, Frenna, Mart Hoogkamer, Ruth Jacott en Johnny Logan en side events zoals een foodtruckfestival en expositie.