Rotzooi rapen bij de Oosterschelde: ‘Dit is toch niet normaal. Het is nota bene een nationaal park!

PKN Vlissingen kijkt vluchtelin­gen­cri­sis in de ogen

‘Wat doen we met de vluchtelingencrisis?’ is het thema op 27 maart ’s avonds bij PKN Vlissingen. Op dit moment zijn de beelden van mensonterende situaties buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel weggezakt. Maar Trouw kopte op 8 februari 2023: ‘Nieuwe opvangcrisis lijkt onvermijdelijk’. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht dit jaar een tekort van een kleine 40.000 opvangplekken. En wat doe je dan, als kerk? In Vlissingen lopen ze niet weg voor die vraag.