Rosita Reijnhout sprokkelt UCI-punten bij zware klimkoers (maar één derde haalt de eindstreep)

Nieuwbouw Oranje­plein bereikt hoogste punt; bewoners Zoute Viever kunnen volgend jaar zomer over

Het nieuwe onderkomen van bewoners van zorgcentrum De Zoute Viever op het Oranjeplein in Oost-Souburg is, als alles volgens planning verloopt, in de zomer van 2024 klaar. Dinsdag vierde WVO Zorg op de bouwplaats het bereiken van het hoogste punt.