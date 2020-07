Roompot: verder niemand besmet op park Cadzand

Familie-uitje in Cadzand eindigt met liefst 12 coronabe­smet­tin­gen

0:20 CADZAND - Een groot deel van een Belgische familie is besmet geraakt met corona na een week vakantie in een vakantiepark in Cadzand. Liliane Feys (71) en Hendrik Vandromme (74) uit Rollegem-Kapelle vierden hun vijftigjarig huwelijk met kinderen en kleinkinderen in de badplaats. Bij terugkomst in België werden liefst twaalf van de vijftien familieleden positief getest op Covid-19. Dat meldt de Belgische krant HLN zondagavond.