Roompot opent de jacht op Belgische vakantiemarkt

Indonesisch feestje in de gymzaal

14:59 SLUISKIL - ,,Het is gewoon een feestje!'' Mieke Szymanski, directeur van de Mozaiekschool in Sluiskil kon niet stil blijven staan. Juf of meester, van groep 1 tot en met 8, de hele school danste vanochtend in de gymzaal mee met de muziek van Gebyar. ,,Het is heel anders dan ze gewend zijn, echt een feestje'', roept de directeur boven de swingende gamelanmuziek uit.