Roompot gaat vakantieparken Duinrand en Visserskreek runnen

VLISSINGEN - Roompot Vakanties wordt verhuurder en exploitant van vakantieparken Duinrand in Burgh-Haamstede en Visserskreek (nu nog Veerhoeve) in Wolphaartsdijk. Dat zijn Roompot-directeur Jurgen van Cutsem en Machiel Blom van de Rotterdamse ontwikkelaar Leisure2B overeengekomen.

Over beide parken is momenteel veel te doen, omdat de huidige gasten op zijn zachtst gezegd niet blij zijn met de plannen. Zij moeten plaatsmaken voor luxe vakantiebungalows. Het toekomstige vakantiepark Visserskreek in Wolphaartsdijk krijgt 280 vakantiebungalows die Roompot Vakanties zal verhuren en exploiteren. Naar verwachting begint de bouw in januari 2020. Op Camping Duinrand in Burgh-Haamstede zullen uiteindelijk ruim 200 recreatiewoningen komen te staan. Roompot-dochteronderneming Largo Resorts, dat in het hogere recreatiesegment actief is, gaat de verhuur en exploitatie van dat park op zich nemen.

De totale investering voor beide projecten bedraagt zo'n 140 miljoen euro.

Leisure2B-topman Blom is 'zeer verguld' met de samenwerking. ,,Dat Roompot Vakanties en Largo Resorts met ons in zee willen, zegt ook iets over de kwaliteit die wij voorstaan". Blom heeft tot nu toe niet willen reageren op alle commotie, dat wil hij pas doen als alle huidige campinggasten zijn geïnformeerd en de politiek heeft gesproken.

Blom en Van Cutsem hebben tijdens de ondertekening ook gesproken over gezamenlijke projecten op de langere termijn. De nu ondertekende intentieovereenkomst moet volgens Leisure2B leiden tot een langdurige samenwerking.

Roompot Vakanties, van oorsprong een Zeeuws bedrijf, is de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland. Door de samenwerking krijgt het er op termijn 'twee Zeeuwse toplocaties' ter verhuur bij, aldus Leisure2B.

Dat niet iedereen blij is met plannen van investeerders die recreatieparken willen bouwen, blijkt uit de petitie die Goesenaar Jan Kollaart een maand geleden is begonnen namens 'inwoners van de provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee, toeristen en overige belanghebbenden'. Die is inmiddels 3700 keer ondertekend, ruim honderd keer per dag. Kollaart is bang dat steeds meer recreatieparken en hotels in het landschap worden gebouwd, nu dat aan de kust aan banden is gelegd. De petitie roept de provincie op om een gezamenlijk toekomstplan te maken voor de invulling van het landschap. Zo zou onder meer een grens moeten worden gesteld aan het aantal vakantiehuisjes, hotels en kampeerplaatsen in Zeeland.