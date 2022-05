Rond IJzendijke zijn dit weekend héél veel paarden te zien: ‘Mensen maken foto's of steken hun duimen op’

MET VIDEO Jes! Dance Center in Scheldethe­a­ter: ‘Op een podium staan, samen met je vriendin­nen. Die ervaring gun ik iedereen’

Klassiek ballet, moderne dans, jazzdance, kidsdance en nog veel meer afwisselende dansen komen voorbij in de voorstelling In 2 the future van Jes! Dance Center. Tientallen dansers en danseressen van de dans- en balletschool geven komend weekend in het Scheldetheater in Terneuzen een viertal voorstellingen.

27 mei