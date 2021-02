Ronald van Geenen is de nieuwe hoofdredacteur van de PZC

Van Geenen was voor hij chef werd verslaggever voor het AD en onder meer bedenker van de Ziekenhuis Top 100. Voor die tijd werkte hij voor vakbladen in de gezondheidszorg. Met een serie in het AD over borstkankeroperaties won hij in 2009 De Tegel in de categorie nieuws. Van Geenen wordt in Vlissingen de opvolger van Arie Leen Kroon, die deze maand met pensioen is gegaan na veertig jaar voor de PZC te hebben gewerkt.

,,Ronald past in het ambitieuze profiel dat we voor de PZC hadden opgesteld: een digitaal inspirator en iemand die alle ramen en deuren weer eens openzet,” zegt Erik van Gruijthuijsen, directeur/uitgever van ADR Nieuwsmedia, de groep waartoe de PZC behoort. ,,Hij heeft de Rotterdamse redactie de afgelopen jaren geleid in de digitale transitie. Hij bewees hoe je, met behulp van data, online kunt vernieuwen, stormachtig kunt groeien en tegelijkertijd in nauw contact kunt komen met je publiek. Ronald is niet snel tevreden, ook niet over zichzelf.”

Opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen

Van Geenen (53) groeide op in Zeeuws-Vlaanderen en is dolblij met zijn benoeming. ,,Precies dertig jaar geleden stak ik vanuit huis de straat over om stage te lopen bij de Terneuzense redactie van de PZC. Dat ik nu deze kans krijg, is niets minder dan een jongensdroom die uitkomt. De mooiste baan in ons vak en ook nog eens in de mooiste provincie van ons land. Daar waar mijn hart ligt en mijn carrière begon. Ik zie er ongelooflijk naar uit de PZC samen met de collega’s in Zeeland verder te versterken.”

De Provinciale Zeeuwse Courant is met 39.000 abonnees en dagelijks ruim 150.000 unieke bezoekers online het leidende nieuwsmerk van Zeeland. Met 262 jaar is het ook een van de oudste kranten van Nederland. De titel is eigendom van DPG Media en werkt samen met het AD en zes regionale titels samen in ADR Nieuwsmedia.

Later vandaag: een uitgebreid interview met de nieuwe hoofdredacteur.