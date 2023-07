Romy de Rijke wint EK aan einde wervelend korfbalseizoen

Het wonder van de weggeef­kast: wie uitdeelt, krijgt daar veel voor terug

Sjanie Lukasse timmerde anderhalf jaar geleden haar weggeefkastje aan haar huis aan de Seisweg in Middelburg. Toen ze er een dag later spullen in wilde leggen, lag het kastje al vol met koffie en wat lekkers. ,,Ik dacht direct: wow, wat mooi.”