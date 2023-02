Romijn (12) maakte het mooiste logo voor het jubileumjaar in Westkapelle

Theaterma­ker steekt oude sage van Wester­schou­wen in nieuw jasje

De uit Noordwelle afkomstige Lisette Janse heeft de oude sage van Westerschouwen in een nieuw theaterjasje gestoken. Eind april is de voorstelling De Watergeesten van Westerschouwen te zien in ’t Kapelletje in Rotterdam.

10 februari