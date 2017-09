Rolstoel vat vlam in woonzorgcentrum Terneuzen: Twee gewonden

De bewoner die in de rolstoel zat is eerst gekoeld en daarna per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het tweede slachtoffer is door de brandweer verzorgd voordat een nieuwe ambulance het slachtoffer naar het ziekenhuis kon brengen.

De brand in de rolstoel was al snel geblust. Door de brand is er flinke rookontwikkeling in het gebouw ontstaan. De brandweer is na het veiligstellen van de bewoners het pand gaan ventileren.