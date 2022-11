Rogier gooide zijn loopbaan radicaal om: van de hectiek bij TUI naar het rustige Zeeuwind. ‘Zo'n ommezwaai kan ik iedereen aanraden’

Een goudsmid die in de zorg aan de slag is gegaan of een marketeer die nu voor de klas staat. Zulke zij-instromers zijn hard nodig op de krappe Zeeuwse arbeidsmarkt, want de WW-vijver droogt op. In oktober zaten er 2.345 Zeeuwen in de WW, 50 minder dan in september. En bijna 1.000 minder dan een jaar geleden. De slinkende personeelsvijver biedt volop kansen om een ander beroep te kiezen. Volgens de UWV zijn er momenteel 175 kansrijke beroepen in Zeeland. Werkgevers die met personeelsgebrek kampen, ontvangen je met open armen.

Rogier Polderman (47) uit Middelburg viel in een warm bad bij energiecoöperatie Zeeuwind. Hij is er sinds drie jaar programmamanager. Polderman moest er voor ‘uit zijn comfortzone’ stappen. ,,Ik had ruim 15 jaar in verschillende managementfuncties bij reisorganisatie TUI gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld in België de weg geplaveid om er met eigen vliegtuigen te gaan vliegen. Voorheen maakte TUI er gebruik van andere luchtvaartmaatschappijen. Later werd ik voor heel Europa verantwoordelijk voor de bevoorradingsketen van onze vliegtuigen. Dat ging van toiletpapier, catering tot wat er in de cabine nodig is. Later werd ik operationeel directeur voor de Benelux.”