Roep om schadeclaim 3M steeds luider

Ramadan met Halima Halima El Ouarik over de verschil­len tussen de Marokkaan­se en Nederland­se ramadan

GOES - De Goese Halima El Ouarik, geboren in Marokko, vertelt over de ramadan. De PZC volgt haar in de vastenmaand. Vandaag: het verschil tussen ramadan in Marokko en in Nederland.

17:00