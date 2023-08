Roemruchte bar Bonaparte wordt christelijk jeugdhonk, maar het interieur van bruinste kroeg van Yerseke komt terug in oude glorie

Middelbur­ger bestraft voor poging tot doodslag op vijf weken oude baby

De rechtbank in Middelburg heeft vrijdag de 36-jarige Middelburger J.B. bestraft voor poging doodslag op zijn toen vijf weken oude zoontje. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur opgelegd. Tegen B. was zes maanden cel plus de opgelegde taakstraf geëist.