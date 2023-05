Roemeratoe mag weer hopen op interlands

Domburg 1 kampioen tijdens spannende ereklasse ringrijden in Biggekerke

De ereklasse ringrijden in Biggekerke is dit weekend gewonnen door Domburg 1. Het drietal bestaande uit Tristan de Visser (30), Emiel Provoost (30) en Martijn Minderhoud (27) stak in totaal 87 ringen. Provoost wist zijn dag ultieme glans te geven door ook het persoonlijk kampioenschap in de wacht te slepen.