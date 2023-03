Roald Jansen ziet adhd als zijn superkracht: ‘En mijn vrouw Debbie, ik doe niets zonder haar’

PORTRETAchttien uur op je benen voor een fotoshoot, de hele wereld over om een band te filmen: Roald Jansen draait zijn hand er niet voor om. Al trapt hij steeds vaker de rem in. Nergens is hij liever dan thuis, in ’s-Heer Arendskerke.

Een interview met Roald Jansen (35) is niet een-twee-drie geregeld. Allereerst was daar de Zeeuw in hem: het gebrek aan behoefte om in de schijnwerpers te staan. Daarna kwam de Set Vexy-baas boven: hij moest nog even anderhalve maand touren met Within Temptation. Vervolgens: de verbouwing.

En verbouwd wordt er, in de voormalige dokterswoning in ’s-Heer Arendskerke. Voor de deur liggen cementzakken, binnen wisselen zwarte stalen deuren oude houten exemplaren af en vier vrolijke stuiterballen in een scala aan onesies rennen over de kale betonnen vloer. Met kittens, met een iPad die met duct tape intact wordt gehouden. Roald zegt ‘sorry’ voor de grote Star Wars Lego looptank, die nu even midden op tafel staat.

Kun je goed tegen chaos?

,,Best wel. Ik heb mega adhd, ik vlieg alle kanten op. Maar in mijn hoofd is alles geordend.”

Ben je een officiële adhd’er?

,,Het is nooit gediagnosticeerd of zo. Negen jaar geleden is mijn vader overleden door zelfdoding en drie maanden later werd onze oudste zoon geboren. Toen ben ik maar eens met een psycholoog gaan praten hoe ik dit allemaal moest verwerken. Zij zei al snel: misschien heb je wel adhd. Meteen vielen er allemaal dingen op hun plek. Hoe ik 80 uur per week kon werken, waarom ik na een fotoshoot van 18 uur nog steeds op mijn benen stond. Ik heb geen diagnose nodig, en al helemaal geen pillen. Ik zie het als mijn superkracht.”