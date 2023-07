Rixx in Westkapelle gaat verder dan het standaard toeristenmenu

Ivo Munter kan naar huis met Oranje op EK volleybal

Ivo Munter is er met het Nederlands volleybalteam onder 17 jaar niet in geslaagd om zich tijdens het Europees kampioenschap voor vrouwen in het Servische Vrnjačka Banja te plaatsen voor de halve finale. De trainer, afkomstig uit Bruinisse, eindigde met zijn team in een poule van acht op de vijfde plaats.