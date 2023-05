Ritzege Senna Remijn in Vredeskoers en derde plek in einklassement

Het zijn luiwamme­sen tot en met, maar Anke (22) kan geen genoeg van scholek­sters krijgen

Ze zijn supergrappig om te zien en stronteigenwijs. Maar komt het aan op een nestje bouwen, dan zijn scholeksters vooral vreselijk lui. Anke Bijkerk (22) uit Middelburg weet daar alles van. Zij houdt veertig broedpalen in de smiezen om te onderzoeken of ‘Zeeuwse’ scholeksters het zien zitten om daar hun eitjes op te leggen. Er moet dringend wat gebeuren. De broedende populatie in Nederland is sinds 1990 gehalveerd.