Ringrijders zetten mooie resultaten neer op Walcheren

Update 15.01 uur Dag 3 op Festival De Ballade: de gebeden van Domija Harte lijken te worden gehoord, onweer trekt weg

Festival De Ballade in Terneuzen is dit weekend toe aan zijn vijfde editie. De PZC doet van vrijdag tot en met zondag verslag van het evenement op ‘t Kopje van Kanada. In dit artikel lees je regelmatig updates over het verloop van de slotdag (zondag).