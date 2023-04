Rillandse met Schouwse roots Kee Zuijdwegt-de Graaf viert honderdste verjaardag

Yerseke­naar vrijgespro­ken van verkrach­ting en onvrijwil­li­ge seks met vrouw onder invloed

De rechtbank in Middelburg heeft woensdag de 28-jarige Yersekenaar L. W., die verdacht werd van verkrachting dan wel het hebben van seks met een vrouw die ‘in onmacht verkeerde’, vrijgesproken. Tegen W. was een celstraf van twaalf maanden waarvan de helft voorwaardelijk, plus een schadevergoeding van 7.960 euro geëist.