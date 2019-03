Rillandse boer met 21 pagina's strafblad ontkent inrijden op brandweer bij brand: ‘Ik word genaaid’

Nieuw schelpdier in delta kan concurrent worden voor de kokkel

14:02 VLISSINGEN - Onderzoekers hebben in de voordelta en de Westerschelde een schelpdier ontdekt dat nog niet eerder in Europa was gezien: de Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis). De verwachting is dat het schelpdier zich zal kunnen vestigen in de Zeeuwse wateren en daar met inheemse soorten zoals de kokkel zal concurreren om ruimte en voedsel.