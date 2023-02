Rik Impens bewaart de rust bij Hoek: ‘Maar we kunnen ons niet wegsteken’

‘Het is vijf voor twaalf, we moeten’, schalde er donderdagavond over het trainingsveld bij Hoek. Rombaut instrueerde zijn spelers tijdens een partijspel en benadrukte nogmaals het belang van de komende wedstrijden, te beginnen komende zaterdag in Rijssen bij het duel met nummer laatste Excelsior’31. Een week later wacht de ontmoeting met Ter Leede dat momenteel twee punten minder heeft dan Hoek.