Rijvaardigheid van man (21) wordt gekeurd na botsing met lantaarnpaal in Clinge

Speekseltest

De man moest een blaastest afleggen. Daaruit bleek dat hij geen alcohol had gedronken. Agenten hebben daarna een speekseltest bij de man afgenomen. Die wees uit dat er sporen van THC, de werkzame stof uit cannabis, in zijn speeksel aanwezig was. Daarop is de man meegenomen naar het politiebureau, waar een GGD-arts bloed bij hem heeft afgenomen. In het laboratorium van het NFI zal worden onderzocht of er meer THC in zijn bloed aanwezig was dan toegestaan.