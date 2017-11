Rijstrook urenlang afgesloten bij Westerscheldetunnel

Einde maatregelen vogelgriep Sint Philipsland

12:16 SINT PHILIPSLAND - De maatregelen die golden in verband met vogelgriep in Sint Philipsland (gemeente Tholen), worden opgeheven. Dat gebeurt in de nacht van zaterdag op zondag om middernacht, zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.