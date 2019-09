Rijkswaterstaat sluit ‘probleem-wc’ langs A58 bij Rilland

De toiletten geven al jaren problemen . Zo hebben de vuilwaterfilters sinds de ingebruikname in 2008 nooit goed gefunctioneerd met vervuiling van het oppervlaktewater tot gevolg; technische oplossingen zijn duur en het resultaat is niet voorspelbaar. Bovendien liet de hygiëne van de toiletvoorziening te wensen over. Het plaatsen van een tijdelijke toiletunit en een intensief schoonmaakbeleid in de afgelopen zomerperiode loste de problemen niet op. Er is bovendien regelmatig sprake van vernielingen. Mensen kunnen voor een sanitaire stop terecht bij de tankstations De Voetpomp, De Vliete, De Vlietberg, Selnisse en Arnemuiden.

De tijdelijke units worden deze week verwijderd. Voor het begin van het toeristenseizoen van 2020 worden ook de vaste toiletgebouwen weggehaald. Met het verwijderen van de toiletvoorzieningen op ’t Scheld en Het Rak blijft RWS aan regelgeving met betrekking tot voorzieningen op verzorgingsplaatsen. ,,Dat beleid regelt hoeveel tankstations of andere voorzieningen er langs een snelweg mogen zijn", legt een woordvoerster van Rijkwaterstaat uit. ,,In beginsel moet er twintig kilometer tussen voorzieningen zitten, maar op verzorgingsplaatsen hoeft niet per se een toilet aanwezig te zijn. Op 9 van de 10 verzorgingsplaatsen in Nederland is dat ook niet het geval, dus wat dat betreft was in Zeeland sprake van best een bijzondere situatie.”