Rijkswaterstaat: nooit schuilen in een tunnel

Tijdens het noodweer van zondagavond parkeerden automobilisten op de vluchtstrook van de Vlaketunnel. Tot ongenoegen van wegbeheerder Rijkswaterstaat. ,,Het is onwenselijk als mensen gaan stoppen op de vluchtstrook of, nog gevaarlijker, gaan stilstaan in een tunnel", zegt een woordvoerster. ,,Dat is niet veilig."

Voorzichtig doorrijden is het devies. ,,Lichten aan, afstand houden en langzaam rijden. En als je wil stoppen, doe dat dan op een veilige plek, zoals een verzorgingsplaats. Maar niet op een vluchtstrook, onder een viaduct of in een tunnel. Een vluchtstrook is alleen voor als je pech hebt of bij een onwelwording en niet om te schuilen of te wachten tot het droog is."