Rijkswaterstaat kiest voor uiterst onhandig moment om steigers af te sluiten

De zogeheten afloopsteigers, een trap met aan weerszijden leuningen, gebruiken schippers, hun vrouwen en kinderen om veilig van boord te kunnen. Zeker nu ook voor de binnenvaart de grote zomervakantie in het verschiet ligt, is het moment wel heel erg ongelukkig gekozen.

Met een laddertje kom je niet van boord

,,We hebben Rijkswaterstaat dan ook gevraagd of de steigers niet na de bouwvakvakantie afgesloten kunnen worden of dat ze gefaseerd afgesloten kunnen worden”, zegt een verontwaardigde Marjolein de Voogd, regiocoördinator van branchevereniging Schuttevaer. Schippers kunnen ook niet met eigen ladder van boord gaan. Op het Kanaal door Zuid-Beveland is namelijk getij en het verschil is soms wel 3,5 meter. ,,Met een laddertje ga je het dan niet redden”, schampert ze.