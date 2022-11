Rijkste Zeeuwen worden nog rijker, maar zakken in de Quote 500

Alle Zeeuwen die vorig jaar in de Quote 500 stonden, zijn dit jaar gezakt in de rijkenlijst. Wel keren Martin Verbrugge en Adrie Murre terug in de lijst.

De rijkste ondernemer van Zeeuwse afkomst is volgens het zakenblad aardappelkoning Kees Meijer. Die staat op de 102de plaats, één plaats lager dan vorig jaar. Zijn vermogen steeg volgens Quote van 450 naar 465 miljoen euro. Recent werd bekend dat de familie Meijer haar aandeel in Lamb Weston Meijer voor 700 miljoen euro verkoopt aan Lamb Weston. Dat is nog niet in de lijst verwerkt.

Vastgoedman en ex-pornobaas

De volgende Zeeuw vinden we pas op plaats 302: vastgoedman en ex-pornobaas Gerard Cok, die goed zou zijn voor 190 miljoen euro. Dat is evenveel als waarop Roompot-oprichter Henk van Koeveringe (plaats 305) en de uit Oud-Vossemeer afkomstige Maik Willems van Bastion Hotels (307) worden geschat.

Verder staan in de lijst: François Claeijs van detacheerder Star Oil Gas Power (plaats 372, 150 miljoen euro), Michel van Gessel van Oceanwide Expeditions (plaats 489, 120 miljoen euro) en de in Vlissingen geboren Frank van Wezel van sportschoenenmerk Duca del Cosma (plaats 497, 120 miljoen euro).

Verbrugge komt ‘keihard terug’

Twee Zeeuwen keren terug in de lijst: transportbaas Martin Verbrugge en uienhandelaar Adrie Murre. Verbrugge verdween vorig jaar uit de lijst, maar komt nu volgens het zakenblad ‘keihard terug’ op plaats 386, met 150 miljoen euro. ,,Coronajaar 2020 is vergeten", schrijft het. ,,Zijn vrachtwagens gingen weer luid toeterend de weg op en in 2021 knalde de omzet omhoog.”

Adrie Murre van Top Onions in ’s-Gravenpolder en Top Taste in Kapelle stond jaren geleden al eens in de rijkenlijst en maakt nu zijn rentree op plaats 457. Zijn vermogen zou 130 miljoen euro bedragen.

Vorig jaar werd Wim de Pundert nog als welvarendste Zeeuw aangewezen. De bedrijvendokter uit Goes , oprichter van HTP Investments en onder meer eigenaar van het Duitse caravanbedrijf Knaus Tabbert, stond toen met 750 miljoen euro op de 61ste plaats. Zijn naam is dit jaar niet meer in de lijst terug te vinden.

Rijkste families in Zeeland

In de top-50 van rijkste families is Zeeland twee keer vertegenwoordigd. De familie Kloosterboer, groot geworden in de koelopslag, kwam vorig jaar in één keer binnen op plaats 15. Dat kwam door de overname van de Kloosterboer Group door Lineage Logistic, die het familiekapitaal op 900 miljoen euro zou hebben gebracht. Volgens Quote is dat onveranderd. Wel is de familie één plaats gezakt op de lijst.

De familie Doeleman van de Koninklijke Zeelandia Groep in Zierikzee is net als vorig jaar enkele plaatsen gedaald: van 43 naar 47. Niettemin groeide het geschatte familiefortuin van 370 naar 385 miljoen euro.