Rijk gaat provincie helpen met bijna versleten Zeelandbrug

Zoals verwacht kreeg een motie van CDA en ChristenUnie dinsdag brede steun in de Tweede Kamer. Dat betekent dat minister Mark Harbers in de slag moet met de provincie, om te kijken hoe het verder moet met de bijna versleten brug.

De provincie heeft Den Haag al eerder laten weten dat Zeeland het probleem niet alleen kan oplossen. Daarvoor zijn de kosten te hoog. Bovendien is de brug een rijksmonument. Minister Harbers heeft tot nu toe steeds gezegd dat de provincie, als eigenaar van de brug, verantwoordelijk is voor het onderhoud en eventueel de vervanging door bijvoorbeeld een tunnel of een nieuwe brug.