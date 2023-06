Ride for the Roses-deelnemer Remco Wevers is blij dat hij zijn belofte aan Eddie Bogaert kan waarmaken

Wevers had al eerder in zijn hoofd om te stoppen. Dat was in 2018, toen hij de rit Oldenzaal-Goes (ongeveer 300 kilometer) vijf keer had verreden. Toch stapte hij een jaar later wéér op zijn Trek-fiets. ,,Maar vorig jaar bedacht ik me dat het goed geweest is. Met Eddie Bogaert heb ik me toen voorgenomen om 10.000 euro op te halen in het tiende jaar. Ik ben blij dat ik die belofte kan waarmaken."