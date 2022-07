Ridder Jan vindt zichzelf geen lintje waard: ‘Geef dat maar aan de verpleegster die mijn leven redde’

Aanleg pumptrack­baan in Sluiskil in zicht, maar in Axel is het nog geen gelopen race

SLUISKIL - Kinderen uit Sluiskil kunnen vanaf oktober terecht op een gloednieuwe pumptrackbaan in het dorpspark. In Axel leeft de wens ook vurig, maar daar zal de aanleg nog wel even op zich laten wachten.

14 juli