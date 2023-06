Restaurantje Nummer 7 verrast op meerdere manieren

Het Restaurantje aan de Rotterdamse Kaai in Middelburg zit in een mooi historisch pand. De inrichting is warm en huiselijk. De brede houten vloerdelen en het hoge plafond geven Nummer 7 bovendien een zekere grandeur. ,,Wilt u een glaasje champagne?” vraagt gastheer Jordi Kuylenburg. Nou nee, daar hebben we geen zin in. Later zien we dat we 15 euro per glas hebben bespaard. ,,Prosecco dan?”. We durven niet opnieuw ‘nee’ te zeggen, dus bestellen we maar snel witte wijn. ,,Wilt u oesters bij uw wijn?” De actieve verkoop geeft ons geen gastvrij gevoel. Op de menukaart staat alleen een ‘Surprisemenu’, waarbij je het aantal gangen kunt kiezen. Wij gaan voor drie gangen en laten het dessert vervangen door een tussengerecht. Om breed te proeven, kiezen we een vis- en een vleesmenu.