Restaurant Hard & Ziel van Paskal Jakobsen gaat open: 'Pak maar zelf eej'

Opknappen kerk is Hengstdijk hoognodig: 'Zo'n lei wil je niet op je knikker krijgen'

7:00 HENGSTDIJK - De Catharinakerk van Hengstdijk wordt aangepakt. En dat is nodig ook, want de leien vielen geregeld naar beneden. ,,Als het onderhoud over vijf jaar klaar is, plannen we de volgende klussen."