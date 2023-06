Rescue Zeeland gaat definitief door in Vlissingen

Bestuurder laat auto achter in sloot na ‘mislukte’ uitwijkma­noeu­vre

Was het een ongeluk of was er wellicht toch drank in het spel? Voor de politie was het niet meer na te gaan toen een bestuurder zijn auto kwam ophalen waar hij een half etmaal eerder mee in een sloot bij Serooskerke (W) was beland.